Degrado urbano e microcriminalità: maxi controllo in via Milano

(red.) Continuano i controlli straordinari del territorio disposti dal Questore della provincia di Brescia, per il contrasto alla criminalità predatoria, al degrado urbano ed a tutte quelle forme di illegalità diffusa che, nella vita quotidiana, rischiano di diminuire il livello di sicurezza percepita della cittadinanza. Il servizio effettuato nella serata di mercoledì ha previsto l’impiego di diversi equipaggi della Questura, tra cui personale della Divisione Amministrativa, dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica congiuntamente agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e a personale della Polizia Locale.

I controlli effettuati hanno interessato principalmente via Milano e via Valcamonica; glia ccertamenti hanno permesso la identificazione di 144 persone e controlli a 45 autoveicoli; sono state effettuate verifiche domiciliari di 11 persone sottoposte a misure restrittive e di prevenzione. Inoltre sono state effettuate verifiche amministrative a 4 esercizi pubblici, che al momento del controllo, vedevano la presenza all’interno dei loro locali di 27 persone con precedenti di polizia.

Il dispositivo messo in campo, con la presenza di tutte le articolazioni della Questura, ha dato modo al personale della Squadra Mobile di individuare un uomo che risultava condannato in via definitiva a 10 mesi per il reato, commesso ad Aosta nel 2013, di utilizzo indebito di carte di credito. Durante il servizio, gli agenti hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla C. App. di Torino nei confronti di un marocchino di 30 anni, che risultava domiciliato a Brescia.