Pesce mal conservato: pescatore nei guai sul Sebino

(red.) La polizia di Iseo, nel corso di un controllo, ha fermato un pescatore professionale che stava trasportando del pescato senza rispettare le norme. La merce era, infatti, stivata in contenitori che non garantivano la minima igiene. Non solo, il pesce non era conservato al fresco nè era preservato da attacchi di insetti. Come se non bastasse, era a contatto con le attrezzature utiilizzate per la battuta. Gli agenti hanno contattato l’Ats di Brescia, che ha confermato dell’Ats Bresciana che ha confermato l’assoluta non idoneità al consumo umano della merce trasportata, tanto da arrivare ad imporne la distruzione.

Un altro mezzo controllato, idoneo per il trasporto dei surgelati, conservava alimenti a una temperatura di 0 gradi invece che -18. Anche in questo caso l’Ats è intervenuta per sequestrare il cibo, diretto in alcuni ristornati della Valcamonica, e lo distruggerà.