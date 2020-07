Fanno i furbi all’esame della patente: denunciati due quarantenni

(red.) In motorizzazione, a Brescia, ricominciano gli esami per conseguire la patente di guida e riprende anche il contrasto al fenomeno diffuso che vede le apparecchiature elettroniche impiegate per conseguire la tanto amata abilitazione alla guida. A finire nei guai un cittadino indiano ed uno pakistano entrambi con più di quarant’anni.

È costante la sinergia tra gli esaminatori della Motorizzazione Civile e la Polizia Stradale di Brescia che con l’intervento delle pattuglie del distaccamento di Iseo, in due diverse sessioni, ha proceduto con la denuncia a carico dei cittadini stranieri i quali, intenti a sostenere l’esame di teoria finalizzato al conseguimento della Patente di Guida, sono stati colti sul fatto mentre si avvalevano illecitamente di apparecchiature elettroniche per ricevere suggerimenti dall’esterno. Rischiano la reclusione fino a tre anni per aver indotto il Pubblico Ufficiale esaminatore a certificare il falso.