Ai domiciliari maltratta la compagna: torna in carcere

(red.) Gli agenti della Squadra Mobile di Brescia, nella giornata di martedì 21 luglio, hanno dato esecuzione all’ordinanza con cui il Tribunale di Brescia ha disposto il ripristino della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un 36enne.

La vicenda trae origine da una segnalazione pervenuta in Questura con la quale è stata rappresentata una situazione di pesanti disagi all’interno di un nucleo familiare, con continue vessazioni da parte dell’uomo nei confronti della compagna. Questi maltrattamenti hanno poi effettivamente trovato sbocco in una richiesta di intervento alla Polizia di Stato da parte della donna, con l’immediato arrivo del personale delle Volanti della Questura.



E’ emerso che l’uomo, destinatario di misura di custodia cautelare in carcere, era stato posto agli arresti domiciliari, presso la casa della compagna, nel mese di aprile 2020. In seguito alle dichiarazioni rese dalla donna, che a causa dei continui comportamenti minacciosi nei suoi confronti, e soprattutto, nei confronti di sua figlia minorenne, non intendeva più ospitare il compagno presso la propria abitazione, il Tribunale di Brescia ha disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere.