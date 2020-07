Lonato, cavallo morto investito da un’auto. Il fantino è grave in ospedale

(red.) Non avrebbe visto i due cavalli, condotti dai rispettivi fantini, che stavano attraversando la strada. E così non ha potuto fare a meno di evitare uno dei due animali, morto sul colpo, con il cavaliere finito in ospedale in gravi condizioni. E’ la dinamica di quanto accaduto ieri mattina, domenica 19 luglio, tra le campagne di Lonato del Garda, nel bresciano. Pochi minuti prima delle 9, due uomini di 63 anni – uno residente a Desenzano e l’altro a Pisogne – erano in sella ai loro cavalli del maneggio La Spia d’Italia nella zona di via Brodena e si sono allontanati per percorrere alcune centinaia di metri verso le strade sterrate e le campagne, per concedersi qualche tempo per una breve escursione.

Proprio in via Brodena, nel momento in cui stavano per attraversare la via sterrata, si sono trovati arrivare di lato una Seat condotta da un 30enne del paese. Uno dei cavalli e con in sella un fantino è riuscito di slancio a evitare lo scontro con la vettura, ma non è stato lo stesso per l’altro animale. L’impatto è stato tremendo, tanto che l’equino è finito prima sul cofano e poi sul parabrezza dell’auto infranti. Poi la caduta sull’asfalto, mentre il cavaliere è letteralmente volato a terra.

Subito l’automobilista si è fermato, insieme all’altro fantino, per chiedere l’intervento dei soccorsi. Sul posto si sono mosse l’automedica e un’ambulanza da Mantova, oltre agli agenti della Polizia Locale di Lonato per ricostruire la dinamica e svolgere tutti gli accertamenti del caso. L’animale purtroppo non ce l’ha fatta e i resti sono stati coperti da un telo prima di poter smaltire la carcassa. Il fantino è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia, ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso, invece, l’automobilista che ha provocato l’incidente.