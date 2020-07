Sirmione, bagnante salva il turista caduto da una moto d’acqua

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 15 luglio, l’intervento di un giovane bagnante in compagnia della famiglia a Sirmione, sulla sponda bresciana del lago di Garda, è stato decisivo per portare in salvo un turista tedesco che rischiava di annegare. Dell’accaduto dà notizia Bresciaoggi sottolineando come il turista straniero, in vacanza sul Garda in un campeggio, fosse uscito intorno alle 14 per godersi una piccola gita a bordo di una moto d’acqua.

Ma a un certo punto, forse a causa di un malore, è stato sbalzato dal mezzo ed è finito in acqua. Lungo la riva il giovane turista milanese ha notato la presenza dell’uomo in difficoltà in acqua e lo ha quindi raggiunto a nuoto. Subito dopo ha fatto muovere gli addetti di una struttura vicina che hanno raggiunto i due a bordo di un piccolo motoscafo per riportare a riva lo sfortunato tedesco e il suo salvatore. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Sirmione, mentre il turista tedesco che ha rischiato grosso è stato trasportato all’ospedale di Desenzano solo per accertamenti.