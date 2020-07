Desenzano, rapinato e soccorso. Carabinieri indagano sul giallo

(red.) Dai giorni precedenti a giovedì 16 luglio i carabinieri stanno indagando su quanto sarebbe accaduto a un ragazzo nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 luglio tra Sirmione e Desenzano del Garda, nel bresciano. Di certo il giovane si è mosso in giro per la capitale del Benaco per poi allertare i soccorsi e farsi condurre in ospedale dove medicare le ferite che aveva riportato.

Conseguenze, come ha rivelato lui stesso, di una presunta aggressione con tanto di rapina dell’orologio avvenuta a Sirmione. Il suo racconto è al vaglio dei militari che stanno ricostruendo tutti i contorni della vicenda.

I soccorritori si erano mossi in via Dal Molin a Desenzano all’alba e dove avevano trovato il giovane sotto shock. Da capire anche per quale motivo il giovane abbia aspettato ad attivare i soccorsi, forse per essersi visto portare via, oltre all’orologio, anche il cellulare. E ovviamente i locali ai quali chiedere aiuto in quel momento erano chiusi.