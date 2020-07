Botticino, schiacciato da un ramo che sta tagliando. Soccorso in volo

(red.) Questa mattina, mercoledì 15 luglio, un uomo di 62 anni residente in via della Marogna a Botticino, nel bresciano, è rimasto vittima di un infortunio, schiacciato dal ramo di un albero che stava tagliando. E’ successo intorno alle 9 quando l’uomo era impegnato con il figlio nel terreno di proprietà per rimettere ordine all’area e la sicurezza dopo il forte maltempo che lo scorso sabato pomeriggio 11 luglio ha provocato danni anche nel paese dell’hinterland.

L’uomo stava quindi tagliando il ramo da una pianta, quando, per motivi da chiarire, è rimasto schiacciato. Subito il figlio che era con lui ha allertato i soccorsi al 112, anche se il padre è sempre rimasto cosciente. Sul posto si sono mosse un’ambulanze della Croce Blu di Brescia, i vigili del fuoco, i carabinieri, le autorità sanitarie e anche l’elicottero. Viste le possibili conseguenze che l’uomo potrebbe aver riportato, è stato imbarcato sul velivolo in codice rosso verso l’ospedale.