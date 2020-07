Ubriaco al volante fugge ma è senza benzina: Polizia lo ferma

(red.) Nelle ore precedenti a sabato 11 luglio un automobilista si è visto incassare una denuncia, una maxi sanzione stradale e revocata la patente. Il conducente si stava muovendo lungo le strade bresciane quando si è imbattuto in uno dei consueti controlli della Polizia di Stato. Ma conoscendo la propria situazione per aver alzato troppo il gomito, ha cercato di fuggire innescando un inseguimento.

Peccato che fosse a corto di carburante e così le forze dell’ordine non hanno avuto problemi nel bloccarlo. L’uomo è stato portato in questura dove ha ricevuto la denuncia per guida in stato di ebrezza e resistenza a pubblico ufficiale e una multa di 5 mila euro.