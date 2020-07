Liguria, sub bresciano muore durante un’immersione in mare

(red.) L’altro pomeriggio, domenica 5 luglio, un sub bresciano esperto di immersioni ha perso la vita mentre partecipava a un’attività nel mare della Liguria a Camogli, a Punta Torretta. L’uomo, Antonello Peruzzo, 56 anni e residente a Rodengo Saiano, ma originario di Brescia, era con altri amici bergamaschi e impegnato in quell’immersione nell’area protetta di Portofino. A un certo punto, nel pomeriggio intorno alle 17, chi era con lui ha notato che l’uomo a 18 metri di profondità aveva avuto un malore e perso i sensi, quindi riportato subito in superficie.

A quel punto sono stati allertati i soccorsi facendo arrivare anche la Guardia costiera di Santa Margherita Ligure con una motovedetta insieme all’idroambulanza. Ma ogni tentativo di rianimazione del sub si è reso inutile. La salma dell’uomo è stata ricomposta all’ospedale San Martino di Genova dove domani, mercoledì 8 luglio, dovrebbe svolgersi l’autopsia. Nel frattempo è stata aperta un’indagine, portando anche al sequestro dell’attrezzatura per capire le cause del decesso.

Non è escluso che l’uomo abbia avuto un malore oppure un problema tecnico nella struttura che gli assicurava la respirazione. Dopo l’esame autoptico, il corpo di Antonello Peruzzo dovrebbe tornare a Brescia giovedì 9 in vista della camera ardente e del funerale che potrebbe essere celebrato sabato 11 luglio nella chiesa parrocchiale di don Bosco a Brescia, quartiere di cui era originario. L’uomo lascia la moglie e una figlia di 9 anni.