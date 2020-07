Bagnolo Mella, auto pirata su una famiglia: muore bambina, grave la madre

(red.) Dalla tarda serata di ieri, domenica 5 luglio, gli agenti bresciani della Polizia stradale di Montichiari e di Iseo stanno cercando un’auto Chevrolet Orlando grigia che ha travolto due componenti di una famiglia alle prese con un attraversamento di una strada sulle strisce pedonali, per poi fuggire senza adoperarsi nei soccorsi. E a peggiorare la situazione c’è il fatto che purtroppo una bambina di 9 anni non ce l’ha fatta. E’ la dinamica di quanto avvenuto dopo le 22,30 in viale Italia a Bagnolo Mella, nella bassa bresciana.

Secondo i primi elementi sui quali gli agenti stanno indagando, Menar, questo il nome della bambina, stava spingendo la propria bicicletta lungo le strisce mentre si trovava con la madre Soede, il padre e un’altra sorellina nel passeggino. Il gruppo aveva appena trascorso una serata per una festa di compleanno al parco Baleno e stava rientrando a casa. A un certo punto, proprio nel momento in cui l’intera famiglia si trovava sulle strisce e dall’altra parte c’era un amica della donna ad attenderli, un’auto sarebbe piombata ad alta velocità sfiorando l’uomo che portava in braccio la figlioletta, ma colpendo in pieno la donna e la figlia di 9 anni, sbalzata in avanti per diversi metri.

E subito dopo la vettura si è allontanata facendo perdere le tracce. La famiglia, di origine marocchina, vive da tempo a Bagnolo Mella e si è perfettamente integrata in paese, tanto che la bambina e gli altri altri fratelli, acquisita la cittadinanza italiana, hanno frequentato le prime scuole del paese. Ieri sera dopo l’investimento sono scattati subito i soccorsi facendo intervenire l’automedica e tre ambulanze.

Per la bambina, portata al pediatrico dell’ospedale Civile in codice rosso, ogni tentativo di rianimazione durato diversi minuti è stato inutile per evitare il decesso. La madre 43enne, invece, si trova ricoverata in gravi condizioni, anche lei in codice rosso, al Civile. Mentre le forze dell’ordine stanno acquisendo qualsiasi elemento utile per rintracciare l’auto pirata.