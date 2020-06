Valcamonica, due morti per overdose. 20 arresti da operazione “Lucignolo”

(red.) Dalle prime ore di questa mattina, lunedì 29 giugno, i carabinieri del comando provinciale di Brescia stanno eseguendo 20 ordinanze di custodia cautelare verso altrettanti soggetti accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti, autorizzati dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Brescia, fanno parte dell’operazione “Lucignolo” che i militari della compagnia di Breno stanno mettendo in azione.

Gli arresti sono il risultato di un’inchiesta che era partita nel novembre del 2018 dopo una morte per overdose di un 48enne di Braone. Da qui si è ricostruita l’intera filiera del traffico di stupefacenti destinato alla Valcamonica. Un altro decesso, per lo stesso motivo, era avvenuto il 22 febbraio del 2019 colpendo un soggetto che aveva assunto eroina. Tra gli arrestati dell’operazione in corso c’è anche un pregiudicato che avrebbe fornito l’eroina letale alle due vittime e per poche decine di euro.