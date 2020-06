Sirmione, rissa tra giovani e titolari di un ristorante per un parcheggio

(red.) Nel primo fine settimana veramente estivo, viste le temperature, non sono mancati alcuni episodi negativi in provincia di Brescia. Uno di questi è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 28 giugno, in via Marconi a Sirmione, sul basso lago di Garda. E’ successo intorno alle 13 nel momento in cui una comitiva di tre 20enni marocchini e la fidanzata napoletana di uno di loro hanno parcheggiato nell’area privata di un ristorante di cui sono titolari marito e moglie.

Proprio quest’ultima avrebbe notato che il gruppo stava uscendo dall’area di sosta e immaginava che i giovani avessero colto l’occasione di quel parcheggio solo per fare una passeggiata senza pagare la sosta. Al contrario, gli stessi giovani avrebbero detto di voler vedere i prezzi dei menù che il ristorante prevedeva.

Sta di fatto che la discussione è poi sfociata in una rissa con tanto di arrivo di Polizia Locale, automedica e due ambulanze della Croce Rossa di Calvisano. I sei coinvolti sono stati denunciati per rissa, mentre il titolare del locale e uno dei ragazzi sono rimasti feriti.