Marijuana e cocaina: presa coppia di spacciatori a Desenzano

Fermati in via Gramsci per un controllo, avevano 4 grammi di "polvere" in tasca più un bilancino di precisione. Altra droga a casa.

(red.) A seguito della quotidiana attività di controllo del territorio, predisposta dal Questore della provincia di Brescia, gli Agenti del Commissariato di Desenzano del Garda, ieri sera hanno arrestato un bresciano di 45 anni e un brasiliano di 28.

Nel corso dell’attività, che prevede fra l’altro i classici metodi di controllo del territorio, con servizi di monitoraggio, osservazione e pedinamento, gli agenti hanno fermato e controllato in Via Gramsci un’autovettura sospetta.

Infatti, durante il controllo, i due soggetti hanno mostrato una certa insofferenza, tanto che alla richiesta di svuotare la borsa che avevano al seguito, con un gesto di stizza, la vuotavano facendo cadere tutto il suo contenuto a terra. Immediatamente, i poliziotti hanno notato un bilancino di precisione e pertanto hanno deciso di eseguire una perquisizione personale. Addosso all’italiano, che era alla guida dell’auto, sono stati trovati 4 involucri di cellophane termosaldato, contenenti 4 grammi di cocaina, mentre nelle successive perquisizioni domiciliari sono stati trovati complessivamente 4.600 euro in contanti in una scatola unitamente a 16 grammi di marijuana, oltre a un barattolo contenente 25 grammi di cocaina. Sono stati entrambi arrestati per detenzione e spaccio di stupefacenti in concorso; arresto convalidato nella direttissima di questa mattina.