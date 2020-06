Guida camion con patente scaduta e senza giusta categoria, 6mila euro di multa

(red.) Cosa accade se guidi con la patente scaduta? E se oltre ad essere scaduta è anche una patente non idonea alla guida di quel mezzo? Conosciamo tutti i rischi legati a queste violazioni?

Sicuramente il conducente del mezzo pesante fermato un tardo pomeriggio di ieri, martedì 23 giugno, in A21 da una pattuglia della Polizia Stradale di Montichiari è ora consapevole delle sanzioni previste…

Sorpreso alla guida di un camion che trasportava cavalli vivi, il giovane uomo alla guida, poco più che 30enne, possedeva una patente di guida scaduta nel 2016; neanche le proroghe delle validità istituite dall’emergenza Covid-19 sono riuscite ad evitargli la sanzione. Gli operatori sempre attenti nei controlli, hanno inoltre approfondito gli accertamenti sul posto constatando che non solo guidava da più di 4 anni con la patente scaduta ma anche con una patente di categoria diversa da quella prevista per condurre quel mezzo ad uso specifico. Quasi 6.000,00 € in totale è risultata la salata multa oltre al fermo amministrativo per tre mesi.