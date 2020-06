Da Mantova a Collio in auto e senza una meta. Trovato anziano

(red.) I figli e familiari residenti nella bassa provincia di Mantova avevano denunciato la scomparsa del padre e congiunto 84enne. Nelle ore precedenti a lunedì 22 giugno hanno potuto tirare un sospiro di sollievo nel momento in cui hanno ricevuto una telefonata di rassicurazione. Dall’altro capo della cornetta c’erano infatti i carabinieri che avevano trovato l’anziano in buone condizioni a San Colombano di Collio, in alta Valtrompia, nel bresciano.

Si è poi scoperto che l’uomo era partito proprio da Mantova e aveva percorso in auto oltre 100 chilometri fino a quando proprio a San Colombano è rimasto senza benzina. I residenti del paese triumplino hanno subito capito che in quell’anziano c’era qualcosa che non andava, nel momento in cui è stato notato confuso e disorientato.

Subito è scattata la chiamata ai militari che hanno raggiunto il luogo. In seguito hanno poi anche rintracciato i familiari che hanno raggiunto il territorio bresciano. L’anziano, sentito in caserma, è stato rifocillato e poi preso in carico dai figli che lo hanno riportato a casa dalla moglie, rimasta in ansia per le sorti del marito.