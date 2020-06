Salerno, bresciano della Guardia costiera salva due bambini

(red.) Un bresciano operativo nella Guardia costiera sul lago di Garda è stato protagonista, insieme a un collega, di un salvataggio di due bambini e delle loro mamme a Marina di Pisciotta, nel salernitano. E’ successo martedì mattina 16 giugno quando Antonio Veneroso, operativo nel bresciano, era nella località campana di cui è originario per trascorrere un periodo di vacanza.

In quegli istanti due bambini di 7 e 4 anni erano quasi a riva, nell’acqua bassa del mare, ma sono stati travolti da un’onda che li ha portati al largo. Subito dopo anche le mamme hanno cercato di aiutarli, ma sono rimaste in difficoltà. Le loro urla hanno attirato l’attenzione del comandante della motovedetta della Guardia costiera gardesana e di un collega che si sono tuffati portando prima in salvo i bambini e poi le loro madri.