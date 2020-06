(red.) Al Quirinale, sede del presidente della Repubblica, è arrivata una lettera che sta facendo rumore. E’ quella di Muhammad Adnan condannato all’ergastolo che sta scontando nel carcere di Padova dopo aver ucciso a colpi di fucile Francesco Seramondi e la moglie Giovanna Ferrari, titolari della pizzeria pasticceria “Da Frank” di via Mandolossa a Brescia. Era l’11 agosto del 2015 quando l’uomo, con un complice, era entrato nel locale sparando all’indirizzo dei due coniugi.

Il motivo? Aveva confessato di aver agito nel momento in cui la concorrenza del locale gestito dai bresciani nello stesso piazzale gli avrebbe impedito di lavorare. Ora, a cinque anni di distanza da quei fatti e con l’ergastolo da scontare, l’uomo ha chiesto la grazia al Capo dello Stato Sergio Mattarella. Ne dà notizia il Giornale di Brescia. Una notizia che ha colto di sorpresa e sdegnato il figlio della coppia uccisa, lui ora al loro posto nella gestione del locale.

L’uomo, che secondo quanto risulta al quotidiano bresciano è stato chiamato in questura a Brescia e sarà così anche per i fratelli dei due coniugi uccisi per esprimersi su quella richiesta di grazia, si è detto sconcertato. Tra l’altro, i fratelli della coppia che si erano costituiti parti civili al processo non hanno ancora ottenuto il risarcimento. Il pakistano che sta scontando la pena non avrebbe mai chiesto scusa in modo diretto di quanto aveva fatto e ora, a soli cinque anni di distanza dai fatti e dalla detenzione in carcere, al figlio della coppia uccisa quella richiesta di grazia suona come uno schiaffo.