Castegnato, da Brescia a Mantova colpi di machete contro il rivale

(red.) I carabinieri di Mantova con i colleghi competenti nella zona dell’ovest bresciano stanno indagando su quanto accaduto nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno scorsi a Casalmoro, nella vicina provincia mantovana. Infatti, un 20enne di Canneto sull’Oglio e un 22enne egiziano di Castegnato sono rimasti feriti nel momento in cui il secondo, con altri amici, ha colpito l’altro con un machete. Sembra che lo scontro sia scoppiato nel momento in cui il 22enne residente in provincia di Brescia aveva scoperto che il mantovano stava frequentando la propria ex fidanzata.

La gelosia avrebbe quindi indotto il più giovane a informarsi e a mettere in campo una sorta di spedizione punitiva con l’aiuto di altri amici. Infatti, venerdì sera il gruppo si sarebbe mosso nel parcheggio di un locale a Casalmoro e qui hanno atteso che arrivasse il rivale. Così è stato e subito dopo il 22enne ha tenuto fermo il 20enne, mentre gli amici lo hanno ferito a colpi di machete. Colpi sotto i quali suo malgrado è però incappato anche l’egiziano.

In seguito il gruppo è fuggito, mentre sul posto sono rimasti i due, entrambi portati in ospedale. Le condizioni più gravi sono quelle per il 20enne di Canneto che è stato portato in terapia intensiva e poi in chirurgia. I carabinieri, giunti sul posto dopo aver ricevuto quella segnalazione, si sono mossi. Ora stanno indagando per trovare anche l’arnese usato per i fendenti. Mentre le telecamere di sorveglianza sul posto e i portali di lettura delle targhe potrebbero aver immortalato degli elementi utili alle indagini.