Cade dalla moto verso le Coste, muore dopo una settimana

(red.) A distanza di quasi una settimana dalla caduta in moto, non ce l’ha fatta il 59enne bresciano residente a Pontevico. Nazzareno Ricca, questo il nome della vittima, lo scorso martedì 2 giugno festa della Repubblica aveva deciso di muoversi con un amico in moto per raggiungere le Coste di Sant’Eusebio. Ma a un certo punto, in territorio di Caino, aveva perso il controllo della sua custom forse a causa di qualche pezzo residuo sull’asfalto.

L’uomo era quindi caduto rovinosamente a terra e la sfortuna aveva voluto che una parte della due ruote lo colpisse alla testa nonostante indossasse il casco. Subito soccorso, gli era stato riscontrato un grave trauma cranico e quindi condotto con l’elicottero all’ospedale Civile di Brescia.

Ricoverato in terapia intensiva, i medici avevano pensato di sottoporlo a un intervento chirurgico, ma le sue condizioni e il suo stato di coma erano già troppo gravi. E ieri, lunedì 8 giugno, dal letto in Rianimazione è giunta notizia del decesso. L’uomo lascia la moglie e un figlio.