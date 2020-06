Esine, ucciso a colpi di roncola in testa dall’amico che lo ospitava

(red.) Ucciso a colpi di roncola in testa dall’amico che lo ospitava in casa dopo che lui era stato costretto a trovare una nuova soluzione residenziale nel momento in cui si era visto disporre gli arresti domiciliari e lontano dall’abitazione per i maltrattamenti ai danni della moglie. La vittima 59enne dell’aggressione di ieri sera, lunedì 1 giugno, a Esine, in Valcamonica, nel bresciano, si chiamava Vincenzo Arrigo.

In serata, con l’arrivo delle ambulanze, tra quei borghi sono giunti anche i carabinieri che hanno arrestato l’amico 53enne Bettino Puritani, accusato di omicidio volontario. Sembra che il delitto sia maturato in un contesto di degrado e dopo una lite tra i due coinquilini. Nel pomeriggio il pubblico ministero di Brescia Paolo Savio, che indaga sul delitto, sentirà il presunto responsabile.