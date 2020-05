Punta Almana, precipita con il parapendio: muore 58enne

(red.) Tragedia nella giornata di domenica 24 maggio in provincia di Brescia. A Punta Almana, una delle località più belle per ammirare il lago d’Iseo, nel comune di Sale Marasino, un uomo di 58 anni è morto mentre stava planando con il parapendio.

Sembra che, a un tratto, la vela si sia sgonfiata e la vittima sia precipitata al suolo contro delle rocce. Per soccorrerlo sul posto è arrivata l’eliambulanza da Bergamo, ma purtroppo per il 58enne non c’è stato nulla da fare.