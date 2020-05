Marcheno, atti vandalici nel parcheggio di Brozzo

(red.) Atti vandalici ai danni di alcune auto a Brozzo di Marcheno. Nei giorni scorsi, nel parcheggio di via Garibaldi, nella frazione triumplina, alcune auto sono state trovate rigate. Non si tratta di un episodio isolato, dato che nel corso dell’anno è già successo altre volte.

Per il momento, gli autori del gesto rimangono ignoti, ma i carabinieri di Gardone Val Trompia e Tavernole sul Mella, che hanno raccolto le denunce dai proprietari dei veicoli, stanno indagando. «Noi cittadini di questa zona», spiega Massimo Bertuzzi, coordinatore dell’Italia dei Valori che vive nelle vicinanze, «è da un anno che subiamo questi danneggiamenti e siamo stufi. Abbiamo chiesto all’amministrazione di mettere delle telecamere. Speriamo che ci diano retta, anche se purtroppo l’amministrazione non sembra orientata in tal senso. Comunque i residenti sperano in un ravvedimento del primo cittadino».