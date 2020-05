Travagliato, lite in casa tra coniugi: arrivano i carabinieri

(red.) Nella serata di ieri, mercoledì 20 maggio, nel centro storico di Travagliato, nel bresciano, sono giunte alcune pattuglie della Polizia Locale e dei carabinieri dopo la segnalazione di una lite in casa. Sembra che lo scontro sia avvenuto tra due coniugi e davanti ai tre figli di 4, 5 e 13 anni e quando l’uomo avrebbe colpito fisicamente la consorte.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono giunte anche le ambulanze, ma per fortuna le conseguenze non sono state gravi. I carabinieri stanno indagando per cercare di capire se quella lite sia stata legata a un episodio isolato o se dietro ci sia una situazione di maltrattamenti. Per questo motivo si valuteranno episodi di interventi simili delle forze dell’ordine condotti in passato in quell’abitazione o denunce pregresse.