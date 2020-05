Iseo, in bicicletta tampona un furgone fermo: soccorso

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 19 maggio, un uomo di 62 anni è rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale mentre si muoveva in bicicletta a Pilzone d’Iseo, nel bresciano. Mancavano pochi minuti alle 13 quando il ciclista, residente a Montisola, stava percorrendo via Giovanni XXIII. A un certo punto, forse per non essersi accorto, ha tamponato con violenza un furgone che era fermo a un passaggio a livello.

L’impatto è stato violento, tanto che l’uomo ha riportato un forte colpo alla testa finendo a terra. Subito sono scattati i soccorsi facendo arrivare sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo, ma anche i carabinieri della stazione locale. L’uomo, in condizioni ritenute serie, è stato subito trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia.