Comezzano Cizzago, crolla parte di una cascina in centro

(red.) Ieri mattina, domenica 17 maggio, si sono vissuti momenti di preoccupazione nel centro storico di Comezzano Cizzago, nella bassa bresciana. Infatti, intorno alle 8, in via Risorgimento, è crollata una parte di una cascina a causa di un degrado della struttura in legno. Per fortuna la zona colpita è quella usata come deposito di attrezzi, mentre una signora anziana che vive nella parte abitata dell’edificio non ha subito conseguenze.

Sul posto si sono mossi i vigili del fuoco di Chiari e Brescia con l’autoscala per rimuovere i detriti pericolanti, per poi chiudere i due accessi alla strada per motivi di sicurezza. Sul posto si è mossa anche la Polizia Locale in attesa che l’intero carico di macerie venga spostato. L’unica anziana residente è stata allontanata dall’abitazione e si trova in casa dei figli in attesa di poter subito ritornare a casa. Ieri i vigili del fuoco si sono anche occupati di controllare la tenuta degli stabili vicini alla cascina parzialmente crollata.