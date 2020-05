Bresciano preferisce il carcere ai domiciliari con la madre

(red.) Non sopportava più di vivere in casa con la madre, nonostante fosse colpito dalla misura restrittiva degli arresti domiciliari. E così, ha pensato di lasciare l’abitazione e raggiungere gli agenti, per farsi portare in carcere. Il 48enne bresciano, stanco dei continui litigi con la madre che viveva nella sua stessa abitazione, ha così deciso di infrangere volontariamente gli arresti domiciliari raggiungendo una volante della Questura, e consegnandosi a loro.

Gli agenti, increduli, non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto reato, facendo così scattare le manette, arresto confermato nella direttissima avvenuta ieri.