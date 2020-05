Bagnolo Mella, alla cena clandestina c’è anche un consigliere

(red.) A Bagnolo Mella, nella bassa bresciana, lo scorso venerdì sera 1 maggio un cittadino non ci ha pensato due volte ad allertare i carabinieri nel momento in cui ha visto alcune auto parcheggiate all’esterno di una cascina. Evidentemente all’interno c’erano più persone e quindi non rispettando le direttive contro gli assembramenti.

Nel momento in cui alcune pattuglie della compagnia di Verolanuova hanno raggiunto il posto indicato, si sono trovati di fronte, tra i commensali di una cena, anche Giovanni Lanzani, consigliere comunale di maggioranza e con delega all’Agricoltura.

In più, c’era anche il marito dell’assessore alle Politiche alla Famiglia. A ciascuno dei presenti – cinque in tutto – è arrivata una sanzione di 280 euro per gli assembramento e il divieto di spostamento da chi aveva raggiunto la cascina, ovviamente senza un valido motivo.