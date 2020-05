Festa in hotel dopo congedo al Civile, albanesi multati

(red.) Quella foto di gruppo sugli scalini dell’accesso all’ospedale Civile di Brescia mostrando con orgoglio le bandiere dell’Italia, dell’Albania e il vessillo della Regione Lombardia aveva fatto emozionare. Si tratta del contingente di medici e infermieri albanesi giunti al congedo dopo essere stati un mese fianco a fianco del personale bresciano nell’assistenza ai pazienti ricoverati malati di coronavirus. Nelle ore successive lo stesso gruppo è finito di nuovo tra le cronache, ma per qualcosa di discutibile. Infatti, all’hotel Regal dove si trovava il loro alloggio, si è svolta una sorta di festa in camera con musica e altro che hanno indotto il personale a chiedere l’intervento della Polizia.

E il risultato finale ha visto emettere nove multe e una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. Sembra che quelle nove persone si trovassero tutte insieme all’interno di quella stanza tra birra e musica. E visto che questi comportamenti sono vietati in un periodo in cui bisogna evitare qualsiasi assembramento, è scattata una sanzione di 400 euro per ciascuno e una donna, appunto, denunciata. Ma sembra che non sia stato l’unico comportamento fuori dalle righe nel corso del mese di ospitalità. Dalla struttura dicono che questi ospiti spesso non avrebbero rispettato le regole di distanziamento e impegnati in riunioni con più persone e senza indossare alcuna protezione.

Nelle ore successive alla notizia della festa di congedo non autorizzata, il contingente albanese si è scusato. “Rammaricati per quanto accaduto, ci siamo un po’ lasciati andare. Nel riconoscere che le forze dell’ordine abbiano svolto il loro dovere – fanno sapere dal gruppo albanese – abbiamo inviato uno scritto di spiegazioni nella speranza che le nostre giustificazioni possano essere accolte dalle autorità italiane”. Ma quanto accaduto potrebbe addirittura finire in Parlamento, visto che da Fratelli d’Italia fanno sapere di voler discutere il caso e le eventuali responsabilità.