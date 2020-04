Con l’hashish in auto cerca di investire la polizia locale

(red.) Erano state raccolte nei giorni scorsi le segnalazioni di alcuni cittadini che si lamentavano di un continuo via vai di veicoli e persone da un’abitazione del centro di Rovato. Giovedì 29 aprile, nel tardo pomeriggio, gli agenti della Polizia Locale della cittadina hanno tratto in arresto G.R., italiano di 49 anni, che è stato trovato in possesso di mezzo chilo di hashish.

L’uomo, alla guida del suo veicolo, dopo essere stato fermato per un controllo, ha cercato di investire gli agenti per guadagnarsi la fuga. I vigili però sono riusciti a bloccarlo e dopo i controlli di rito hanno trovato il fumo nel veicolo. Questa mattina si è tenuta la direttissima con la convalida dell’arresto e la collocazione dello stesso agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.