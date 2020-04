Brescia, ruba triciclo a un disabile: 28enne in manette

(red.) La sensibilità e l’interessamento da parte di una vicina di casa sono stati decisivi per portare le forze dell’ordine a fermare una malvivente. E’ successo domenica sera 26 aprile in via Villa Glori a Brescia, in città. Una donna che abita in una palazzina ha notato che nell’androne non era presente un triciclo usato da un disabile residente nell’edificio.

Quando si è interessata e ha scoperto che qualcuno aveva depredato quel mezzo ha allertato il 112. Una Volante della Polizia si è messa in movimento e in via Milano ha notato una donna di 28 anni che stava guidando quel mezzo. La giovane, senza fissa dimora, è stata bloccata e arrestata per furto e la bicicletta è stata restituita al disabile.