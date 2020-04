Brescia, minaccia e tenta di sputare alla Locale: arrestato

(red.) Doveva essere in casa per scontare gli arresti domiciliari, fino al 2022, per reati contro il patrimonio. Invece, ieri pomeriggio, venerdì 24 aprile, alle 17 un 40enne di Brescia si muoveva a piedi in via Caduti del Lavoro e con una bottiglia di birra in mano.

Quando gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei controlli rinforzati per le misure di contenimento dal virus, gli hanno chiesto perché fosse in giro, lui li ha minacciati e anche tentato di sputare loro addosso. Sul posto si è quindi resa necessaria un’altra pattuglia arrestando l’uomo per essere evaso dai domiciliari. Per lui il processo per direttissima in videoconferenza sarà lunedì 27 aprile.