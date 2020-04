Brescia, cassiera minacciata sventa rapina al market

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 23 aprile, si è consumato un tentativo di rapina all’interno del supermercato Despar di piazzale Vivanti a Brescia, nel quartiere di Mompiano. E’ successo nel momento in cui una cassiera si stava intrattenendo con una cliente e a un certo punto è stata aggredita alle spalle e colpita contro il nastro della cassa. A commettere l’azione è stato un individuo con il volto coperto da un passamontagna e armato di coltello, puntato alla schiena della dipendente.

Ma questa ha preso tempo dicendo al rapinatore di non poter aprire il registratore e anche di averlo riconosciuto. Tutto questo, davanti alla stessa cliente terrorizzata di quanto stava accadendo. Di fronte al fatto di non poter prendere nulla, l’uomo è poi scappato. Nel frattempo sul posto sono arrivate due pattuglie della Polizia di Stato per cercare il malvivente. La cassiera, coraggiosa, ha riportato una contusione.