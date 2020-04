Coronavirus, Nas sequestrano 280 mila mascherine della Cef Brescia

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 23 aprile i carabinieri dei Nas sono stati impegnati in tutto il nord Italia in una serie di controlli sull’approvvigionamento di mascherine con cui proteggersi dal coronavirus. E in diverse regioni ne sono state sequestrate 302 mila perché considerate non in regola, senza le caratteristiche dichiarate da produttori e venditori e importate in modo illecito. Su questo fronte i carabinieri dei Nas di Cremona hanno controllato due depositi della Cooperativa Esercenti Farmacia bresciana e sequestrato 280 mila mascherine importate dalla Repubblica Popolare Cinese e per un valore di 355 mila euro.

In un deposito di Cremona sono state bloccate 116.600 mascherine tre veli e 1.180 mascherine FFP2 KN95 commerciate senza indicazioni in italiano e quelle su come usarle e sulla sicurezza. In un secondo deposito di Brescia sono state sequestrate altre 133 mila mascherine tre veli e 28.500 mascherine modello FFP2 KN95. Ma sull’accaduto la Cef ha emesso una nota critica. “In piena pandemia la nostra azienda ha lavorato alacremente per rifornire le farmacie di tutti quei presidi sanitari indispensabili per garantire sul territorio la più efficace assistenza sanitaria e rispettato rigorosamente tutte le normative – si legge nella nota – il sequestro amministrativo presso i nostri magazzini è un atto erroneo.

Adottato ingiustamente in quanto è stata contestata la presenza di etichettatura in lingua inglese e non in lingua italiana sebbene ciò sia previsto e consentito dalla normativa europea. Ancora una volta, a farne le spese saranno i cittadini, che ne verranno privati mentre verrà avviata la fase 2. L’azienda ha dichiarato da subito la disponibilità a rietichettare le confezioni, anche se questa procedura richiederà un’ulteriore dilazione nella consegna alle farmacie, e pregiudizio che verrà scontato in termini di disservizio dalla comunità”.