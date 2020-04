Brescia, mini market etnico chiuso per 15 giorni

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 23 aprile gli agenti della Polizia Locale di Brescia hanno raggiunto un piccolo supermercato etnico di via Milano per notificare al titolare la sospensione della licenza per 15 giorni. Infatti, quel locale era già stato chiuso poco tempo prima nel momento in cui si era verificato che all’interno c’erano persone che si intrattenevano a parlare e consumare alcolici in questo periodo in cui è vietato.

E ora è arrivata anche la sospensione stabilita dalla prefettura. Nel corso del pomeriggio gli stessi agenti hanno emesso 30 sanzioni a chi si era spostato senza motivo e anche a chi si trovava nei parchi o passeggiava sulla pista ciclabile del Mella nonostante i divieti.