Palazzolo, precipita da una finestra: 30enne in ospedale

(red.) L’altra sera, lunedì 20 aprile, un ragazzo di 30 anni albanese è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civile di Brescia dopo essere precipitato dal secondo piano di una palazzina in via San Pancrazio, a Palazzolo. Se sia stato un incidente o la volontà di compiere un gesto estremo sono ipotesi al vaglio dei carabinieri che stanno anche vagliando la posizione di un’altra persona che sarebbe stata all’interno di quell’appartamento dove l’albanese vive.

Quella sera i vigili del fuoco avevano raggiunto il posto insieme a un’ambulanza e proprio le forze dell’ordine per occuparsi dei soccorsi e dei motivi dell’accaduto. Il 30enne, ricoverato per fortuna non in pericolo di vita e con diverse lesioni, si è visto dare una prognosi di due mesi.