Bresciano 61enne stroncato da un infarto in Thailandia

(red.) Nelle ore precedenti a mercoledì 22 aprile il quartiere di Chiesanuova a Brescia è rimasto scioccato dalla notizia della morte di un concittadino. Si tratta di Alfredo Sottini, di 61 anni, che in questo periodo (come era solito fare tra l’inverno e la primavera) era in Thailandia con la moglie Lek. Quest’ultima originaria proprio del Paese asiatico.

Sembra che il dramma sia avvenuto tra le campagne, nella parte a nord del Paese, quando l’uomo è stato stroncato da un infarto. All’inizio si pensava a un malore più lieve, invece per il 61enne non c’è stato più nulla da fare e ogni tentativo di rianimazione è stato inutile.

Alfredo Sottini lascia la figlia Claudia, la madre e uno zio. Ora saranno attivate le procedure per il rimpatrio della salma in Italia, anche se sono rese complicate dall’emergenza sanitaria in corso per il coronavirus. L’uomo era originario di Bagnolo Mella dove verrà tumulato.