Brescia, incendio brucia la pescheria “Sapore di mare”

(red.) Ieri sera, lunedì 20 aprile, i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati chiamati per un intervento in via Orzinuovi a Brescia, in città. Infatti, intorno alle 22 è divampato un incendio al negozio “Sapore di mare” che vende prodotti da pesca surgelati.

Il rogo ha interessato l’intera attività commerciale andata distrutta e ha colpito anche parte del centro commerciale Le Piazzette dove si trova proprio il negozio. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Brescia e gli stessi vigili del fuoco stanno cercando di risalire alle cause delle fiamme.