Speculano sulle mascherine, due denunciati nel veronese

(red.) Nei giorni precedenti a venerdì 17 aprile due individui sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza della compagnia di Legnago, nel veronese, per manovre speculative su merci. In particolare, per aver commercializzato 15 mila mascherine piazzandole a prezzi dal 130 al 400%. Le Fiamme Gialle hanno acceso i riflettori sulla ditta individuale dei due e verificando che questa riforniva i dispositivi di protezione individuale alle farmacie del territorio.

Prodotti che a Minerbe arrivavano da un’azienda con sede a Brescia e produttrice delle mascherine. I finanzieri veronesi hanno anche scoperto che i due individui avevano avviato da poche settimane l’attività di rifornimento e commercio, tanto da realizzare in quel poco tempo lo stesso fatturato che di solito ottenevano in un anno. E per entrare in azione avevano sfruttato il periodo tra il 25 marzo e il 10 aprile, nel momento in cui c’era un assoluto bisogno di quei dispositivi.