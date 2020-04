Prealpino, anziano si allontana da casa e non ritorna

(red.) Da mezzogiorno di mercoledì 1 aprile non si hanno più notizie di Leopoldo Corini, 88 anni, residente con la famiglia al Villaggio Prealpino, alle porte di Brescia. L’anziano, sofferente di quella quarantena obbligata, aveva deciso di uscire di casa senza farsi vedere dal resto dei famigliari. Ma non è più rientrato e di lui non si sono trovate tracce.

Ieri, giovedì 2 aprile, il figlio si è presentato alla caserma dei carabinieri per denunciare la scomparsa. Oltre ai militari, si sono mossi anche i vigili del fuoco che da ieri pomeriggio stanno controllando la zona circostante, anche con l’aiuto di un elicottero attivo durante le ore notturne.

L’uomo al momento di allontanarsi vestiva un maglione colore nocciola e pantaloni neri. C’è la preoccupazione anche per il fatto che l’anziano soffre di amnesia e quindi potrebbe non ricordarsi la strada del ritorno verso casa.