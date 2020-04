Brescia, Polizia Locale chiude un market in via Pace

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 2 aprile, gli agenti della Polizia Locale di Brescia hanno notificato un provvedimento di chiusura firmato dalla prefettura ai danni di un piccolo supermercato gestito da un pachistano in via Pace, in città. Tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile il titolare era stato sanzionato diverse volte perché alcuni clienti erano stati beccati nel suo negozio a consumare alcolici.

Quindi in sfregio agli ultimi decreti del presidente del Consiglio in tema di coronavirus. Tutti – proprietario e clienti – erano già stati denunciati, ma continuava quel comportamento in barba alle regole. E per questo motivo quel market, che poteva restare aperto per i beni di prima necessità, dovrà chiudere fino al 16 aprile.