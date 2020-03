Brescia, senza tetto si sveglia e scivola in un canale

(red.) Questa mattina, venerdì 13 marzo, in una Brescia semi deserta per rispettare le misure di contenimento dal coronavirus qualcuno che si trovava in via Inganni ha sentito dei lamenti provenire dalle vicinanze. Erano quelli di un uomo di 75 anni che all’improvviso si è trovato in un canale che scorre al di sotto, per fortuna con poca acqua.

Subito sono stati chiamati i soccorsi al 112 facendo arrivare l’automedica, un’ambulanza da Nave, ma anche i vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia di Stato. Lo sfortunato anziano è un senza tetto che aveva trovato come rifugio dove piazzare il suo giaciglio uno spazio verde a due passi dallo scorrere del canale.

Stamattina intorno alle 10,30, forse per un movimento particolare nello svegliarsi, l’uomo è scivolato nel torrente quasi arido. Rimasto sempre cosciente, è stato recuperato dai vigili del fuoco e poi caricato sull’ambulanza in codice giallo verso l’ospedale Civile di Brescia.