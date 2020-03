Brescia, all’esame con cellulare e auricolari. Denunciata

(red.) Nella settimana precedente a giovedì 12 marzo una ragazza pachistana di 25 anni residente a Sarezzo, in Valtrompia, nel bresciano, è finita nei guai mentre sosteneva l’esame teorico di guida. Infatti, si era presentata all’esame con un telefonino nascosto e due piccole auricolari nelle orecchie. Un modo, ovviamente, per farsi suggerire le risposte. Per questo motivo la donna è stata denunciata.

Su questo fronte la Polizia stradale sta continuando le indagini per capire se altri personaggi siano stati coinvolti e anche per verificare chi fosse dall’altro capo del cellulare che era in contatto con la 25enne. La denuncia è scattata dopo i consueti controlli all’interno della Motorizzazione Civile di Brescia da parte degli addetti nei confronti dei candidati sottoposti all’esame. La ragazza, dopo essere stata perquisita, si è vista sequestrare i dispositivi illeciti e la sua prova d’esame è stata invalidata.