Provaglio d’Iseo, ladro vandalo in stazione finisce in manette

(red.) Nelle ore precedenti a mercoledì 11 marzo a Provaglio d’Iseo, nel bresciano, la stazione ferroviaria che ospita anche le sedi del locale “Il Viandante” e di Legambiente è finita nel mirino di un individuo che ha provocato danni e rubato qualche spicciolo. La persona è stata notata da un passante nel momento in cui ha creato danni nella sala d’aspetto e colpito tutto ciò che incontrava.

In seguito ha raggiunto il bar sfondando la porta d’ingresso che porta anche ai locali a disposizione di Legambiente. Dal bar, che in questo periodo è chiuso per l’emergenza da coronavirus, ha rubato circa 50 euro e sperava di allontanarsi senza problemi. Ma un cliente ha cercato inutilmente di bloccarlo e subito dopo sul posto sono giunti anche gli agenti di Polizia Locale di Provaglio che hanno beccato l’uomo nei pressi di una rotonda e mentre scappava a piedi in direzione della propria abitazione.

Un aiuto è arrivato anche da parte dei carabinieri della compagnia di Iseo che si sono mossi d’intesa con la municipale nel momento in cui è partito l’allarme da chi ha visionato le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza.