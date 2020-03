San Zeno, cerca di forzare un’auto e picchia i Cc: arrestata

(red.) Quasi all’alba di ieri, lunedì 9 marzo, una donna italiana di 38 anni è stata arrestata a San Zeno Naviglio, nel bresciano, dopo aver cercato di forzare una portiera di un’auto in sosta. La vettura era parcheggiata lungo una strada e qualcuno ha notato e segnalato ai militari quel comportamento sospetto. I carabinieri della stazione di San Zeno che hanno raggiunto il posto hanno subito notato quella donna che faticava a forzare la portiera, anche forse per aver bevuto troppo nelle ore precedenti.

Quando la donna ha visto le forze dell’ordine, si è giustificata dicendo di voler entrare in quel veicolo per dormire qualche ora. Subito dopo, rendendosi conto del fatto, ha aggredito le forze dell’ordine ed è stata quindi arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. Nelle ore successive, sempre ieri mattina, la donna è stata condotta in tribunale a Brescia per essere sottoposta al processo per direttissima e durante il quale l’arresto è stato convalidato.