Dieci regole per la vita ai tempi del coronavirus

(red.) Dopo le ordinanze che blindano l’Italia intera, diventata una zona protetta con gli spostamenti vietati nel sacrosanto tentativo di contenere il contagio del coronavirus, i cittadini s’interrogano su quale dev’essere il giusto comportamento per fare la propria vita ma nello stesso tempo rispettare le regole.

Allora, una prima domanda: è corretto fare la solita passeggiata all’aria aperta? E portare la spesa o andare semplicemente a salutare i propri anziani? E cosa deve fare un genitore separato che ha la necessità di spostarsi per vedere o prelevare i figli dal marito o dalla moglie?

Le autorità parlano prima di tutto di senso di responsabilità: bisogna uscire solo per le cose strettamente indispensabili e quando non si corre il rischio di contagio proprio o di altre persone.

Il Dipartimento di Pubblica sicurezza spiega che l’assistenza a chi ha bisogno, anziani o disabili ex legge 104, deve essere garantita. Tuttavia prima di andare a trovare un familiare ci si deve chiedere se non si sta mettendo a rischio la sua salute. Naturalmente niente pranzi della domenica o feste di compleanno, anche se in famiglia.

Il Decreto dice che bisogna “evitare ogni spostamento” ed “è vietata ogni forma di assembramento” anche all’aperto, e che devono restare chiusi cinema, teatri, palestre e nel weekend anche i centri commerciali, ma è garantita l’apertura di negozi di alimentari e farmacie: si può uscire di casa per fare la spesa. Niente matrimoni né funerali. I bar e i ristoranti possono aprire solo dalle 6 alle 18, anche se molti hanno deciso di restare comunque chiusi. Chi ha più di 37,5 di febbre deve rimanere a casa.

Ma vediamo punto per punto le regole da seguire.

1 Febbre e quarantena: tutti a casa

Chi ha febbre o sintomi influenzali o da infezione respiratoria deve restare a casa, non andare al pronto soccorso, ma contattare il medico della mutua e seguire le sue istruzioni. Il divieto di muoversi è totale per chi è stato messo in quarantena o è positivo al virus.

2 Medici, meglio evitare

Sono sospesi i congedi dei medici e sarebbe buona norma annullare o spostare tutti gli appuntamenti compresi quelli per le visite specialistiche non urgenti, anche in studi privati, se non assolutamente indispensabili.

3 Niente assembramenti

Basta feste e raduni, sono vietati ovunque assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Comprese le cerimonie come matrimoni o funerali.

4 Sì a spostamenti per lavoro e altre urgenze

I cittadini su tutto il territorio nazionale possono muoversi solo per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute”. Non si ferma la circolazione delle merci né il trasporto pubblico. È possibile andare a fare la spesa. Chi si sposta sul territorio può autocertificare le ragioni per cui lo fa ma per chi trasgredisce o dichiara il falso sono previste sanzioni che vanno fino all’arresto.

5 Ferie e congedi raccomandati

Molti genitori stanno usufruendo del congendo facoltativo, anche se a stipendio ridotto. Il recreto “raccomanda” ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione di ferie e congedi, sempre per avere meno persone presenti negli uffici nello stesso momento. In ogni caso, molti uffici pubblici hanno già predisposto la chiusura quindi bisogna telefonare prima di recarsi agli sportelli.

6 Stop a ogni svago pubblico

Per ridurre le occasioni di contatto e quindi di contagio, sono sospesi tutti le manifestazioni e gli eventi: fermi i cinema, teatri, pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche. Chiusi musei e siti archeologici.



7 Negozi, occhio alla distanza

Bar e ristoranti possono aprire solo dalle 6 alle 18 con l’obbligo di garantire la distanza di almeno un metro, pena la sospensione dell’attività. La regola della distanza vale per tutti i negozi che possono stare aperti ma se sono all’interno dei centri commerciali chiudono nei weekend. Nessun fermo per alimentari, farmacie e parafarmacie, ma anche qui bisogna rispettare gli ingressi contingentati e le distanze di sicurezza.

8 Niente scuole, concorsi ed esami patente

Le scuole e le università restano chiuse fino al 3 aprile, ma il governo sta valutando se prorogare la chiusura fino a dopo le vacanze di Pasqua. Stop a tutti i concorsi, tranne quelli per titoli o per via telematica, si fermano anche gli esami per la patente. Unica eccezione i concorsi per i medici.

9 Sport: gare sospese, non palestre ma parchi

Si fermano tutti gli sport, a ogni livello e categoria, anche amatoriale. A porte chiuse possono svolgersi le competizioni internazionali come la champions league di calcio. Gli atleti professionisti e olimpici possono allenarsi, ma sempre nel rispetto delle norme per evitare il contagio.

Restano chiuse le palestre, ma si può fare sport all’aria aperta rispettando la distanza di un metro. Chiuse anche piscine, centri benessere, centri termali, centri culturali e ricreativi. Chiusi gli impianti da sci.

10 Chiese e moschee senza cerimonie

I luoghi di culto possono aprire solo se in grado di garantire la distanza di almeno un metro: sospese le cerimonie civili e religiose, inclusi i funerali.