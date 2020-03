Coronavirus, scuole verso una proroga della chiusura

(red.) Attraverso i due capi dipartimento centrali la direzione generale del ministero dell’Istruzione ha scritto a tutti i dirigenti scolastici d’Italia e agli Uffici scolastici regionali ordinando che a scuola non si tengano più collegi docenti fino al prossimo 3 aprile.

La scuola potrebbe perciò restare chiusa ben oltre quella data. Tenendo però presente che le vacanze di Pasqua sono programmate dal 9 al 14 aprile, sembra difficile che si decida un rientro a scuola per pochi giorni.

Così c’è chi interpreta la circolare come il preavviso del fatto che si tornerà a scuola il 15 aprile. E circolano anche ipotesi che parlano del 3 maggio.

La lettera, quindi, non è solo un intervento sul recente scontro presidi-docenti sulle riunioni da tenere negli istituti per avviare le lezioni a distanza. Secondo quanto risulta ai dirigenti scolastici contattati da quiBrescia.it dovrebbe proprio essere un segnale che la chiusura delle scuole sarà probabilmente prorogata in tutta Italia. Per questo si pensa che durerà almeno fino a dopo le vacanze di Pasqua.

“Nelle istituzioni scolastiche sono sospese tutte le riunioni degli organi collegali in presenza fino al 3 aprile 2020″, si legge nel testo della lettera: “Si raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza”.