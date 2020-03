Rudiano, anziana cade dalla finestra. E’ grave in ospedale

(red.) Ieri pomeriggio, martedì 3 marzo, una donna di 80 anni è rimasta vittima di un grave incidente domestico a Rudiano, nel bresciano. E’ successo pochi minuti prima delle 17 quando l’anziana, residente al primo piano di un condominio nel centro del paese, in piazza Martiri della Libertà, davanti alla biblioteca e al municipio, ha perso l’equilibrio cadendo da una finestra. La donna, che soffre gli acciacchi dell’età, potrebbe aver raggiunto l’infisso per della pulizia o spostare qualche oggetto.

Un malore o una precaria condizione fisica l’avrebbero poi indotta a precipitare nel vuoto per alcuni metri. Sempre rimasta cosciente, ma dolorante, ha chiesto aiuto ed è stata subito raggiunta da alcuni clienti della vicina farmacia.

E’ stata quindi assistita e nel frattempo sono stati allertati anche i soccorsi al 112 muovendo sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo, ma anche l’elicottero. L’anziana, parsa subito in gravi condizioni, è stata imbarcata sul velivolo e condotta in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia. Sul luogo della caduta sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale per ricostruire la dinamica.