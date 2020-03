Marone, sub si salva dalla rete abusiva nel lago d’Iseo

(red.) L’esperienza lo ha salvato da una possibile tragedia. Domenica mattina 1 marzo un sommozzatore era impegnato in un’immersione nelle acque del lago d’Iseo, sponda bresciana, davanti alle coste di Vello di Marone. E risalendo in superficie è rimasto impigliato in una rete da pesca abusiva, ma riuscendo a liberarsi.

A quel punto ha avvisato le autorità competenti per la presenza della rete piazzata da pescatori di frodo e che si trovava a 70 metri dalla riva e a 50 metri di profondità. In più, sarebbe uno dei tramagli più lunghi tra quelli sequestrati dagli operatori nel Sebino negli ultimi mesi.

La Polizia provinciale e i sommozzatori guidati dalla Guardia Costiera ausiliaria si sono mobilitati, accertando anche che in quella rete erano rimasti impigliati diversi pesci. Come disposizione per evitare altri pericoli, giovedì 5 marzo i sub controlleranno l’area e piazzeranno delle boe di segnalazione. E sabato 7 si procederà con il recupero e la distruzione della rete.