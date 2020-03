Toscana, kajak si ribalta. Ferito bresciano e uno disperso

(red.) C’è anche un bresciano rimasto lievemente ferito nella spedizione in kajak che ieri pomeriggio, domenica 1 marzo, al torrente Taverone di Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara, è rimasta coinvolta in un incidente. A bordo dell’imbarcazione c’erano sette persone, di cui un 66enne della provincia di Mantova. A un certo punto, forse a causa del fatto che il torrente era ingrossato per le abbondanti piogge, il kajak si è ribaltato e i presenti a bordo sono finiti in acqua.

Sei di loro, compresi due bresciani, sono riusciti a mettersi in salvo e a recuperare l’imbarcazione. Anche se un 30enne della nostra provincia ha avuto bisogno di presentarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Pontremoli per essere medicato e poi dimesso. Il settimo, invece, il 66enne della provincia di Mantova, risulta ancora disperso dopo essersi inabissato.

Della comitiva facevano parte anche tre escursionisti di Vigevano e tutti illesi. I sommozzatori dei Vigili del fuoco e l’elicottero da Genova hanno ripreso questa mattina, lunedì 2 marzo, le ricerche insieme agli operatori di Aulla, Massa e Carrara, oltre ai carabinieri e al Soccorso alpino. Ma le operazioni sono rese complicate a causa delle condizioni meteo.